Van Gölü'nde Off-Road Etkinliği Gerçekleşti

Van Gölü'nde Off-Road Etkinliği Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 'Anadolu İlleri Gönül Köprüsü' projesi kapsamında düzenlenen off-road etkinliği, maceraseverlerin Van Gölü'nün doğal güzelliklerini keşfetmesine olanak sağladı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı etkinlikte katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini görüntüledi.

Van'da "Anadolu İlleri Gönül Köprüsü" sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen off-road etkinliğinde maceraseverler, Van Gölü'nün eşsiz koylarını keşfetti.

Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlik kapsamında Van'a gelen off-road tutkunları, tarihi ve doğal güzelliklerinin bulunduğu bölgeleri gezdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 38 kişi, arazi araçlarıyla İnköyü sınırlarındaki Ağin koylarının hakim tepelerine çıktı.

Zorlu parkurda araçlarıyla tepelerin zirvesine ulaşan maceraseverler, Van Gölü'nü ve koyların manzarasını izledi, fotoğraf çekti.

Jandarma ve polis ekiplerinin de eşlik ettiği gruptakiler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

"Terör Türkiye'nin gündeminden çıktıkça inşallah bu bölge daha da canlanacak"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları ekibiyle etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda dün ilk olarak Bitlis'in Adilcevaz ilçesine gittiklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Adilcevaz'da bir off-road gösterimiz de oldu. Tarih, turizm ve ceviz diyarı Adilcevaz'daki programı tamamladıktan sonra bugün de Van'dayız. Şu anda eşsiz ve güzel bir coğrafyadayız. 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle inşallah buralar daha da canlanacak. Akdamar Adası ve oradaki tarihi kiliseyi de ziyaret ettik. Yıllık 350 bin civarında yerli ve yabancı turistin geldiğini öğrendim. Bölge normalleştikçe, terör Türkiye'nin gündeminden çıktıkça inşallah bu bölge daha da canlanacak, gelen yerli ve yabancı turistlerin sayısı daha da artacak."

Etkinliğin gerçekleştirilmesinden dolayı kulübe teşekkür eden Çiftçi, "Bize destek veren Bitlis Valiliğimize, Adilcevaz Kaymakamlığımıza, yine Sayın Van Valimize ve Gevaş Kaymakamımıza, bugün sınırlarında bulunduğumuz muhtarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

"Doğa Anadolu Bölgesi'nin gezilebilecek en güzel yerlerinden biri Van"

Erzurum Macera Off-Road Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise Erzurum Valiliği ile "Anadolu İlleri Gönül Köprüsü" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bitlis ve Van'da güzel etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Bölgenin eşsiz güzellikleriyle öne çıktığını ifade eden Topbaş, şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye sloganımızla çıktığımız bu yolda yapılan faaliyetlerimiz güzel geçti. Doğu Anadolu Bölgesi'nin gezilebilecek en güzel illerden biri Van. Bugün Van'da deniz beklerken okyanusla karşılaştık. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir heyecan. Bütün macera ve doğa severlerin Van'ı mutlaka gezmelerini istiyoruz. Bu eşsiz güzellik, bu eşsiz doğa gerçekten çok güzel. Yaklaşık 12 araç ve 38 kişi ile çıktığımız bu yolda bölgemizin güzelliklerini geziyoruz."

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail'i yatağından kaldıran saldırı! Şüphe ettikleri tek bir grup var
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.