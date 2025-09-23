Van Gölü'nde Gençlere İlk Dalış Deneyimi

Van'da ilk kez dalış deneyimi yaşayan gençler ve çocuklar, uzman dalgıçlar eşliğinde Van Gölü'nün derinliklerini görme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, çocukların ve gençlerin sosyal ve sportif etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenliyor.

Bu kapsamda, kentte ilk kez çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz gerçekleştirilen dalış eğitimine katılanlara Van Diving Dalış Okulu'nda basınç, ekipman kullanımı ve nefes kontrolü gibi konularda teorik bilgi verildi.

Kademeler halinde eğitim programına dahil edilen yaklaşık 600 genç ve çocuk, dalgıç kıyafetleri giyerek eğitimciler eşliğinde Van Gölü'ne dalış yaptı.

İlk kez dalış yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan çocuklar ve gençler, gölün derinliklerindeki mikrobiyalitleri (mercan) ve su altında kalan yapıları görme fırsatı buldu.

"Hedefimiz bin öğrenciye ulaşmak"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi ve dalış eğitmeni Serkan Ök, AA muhabirine, öğrencileri Van Gölü'nün mavi dünyasıyla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Eğitimin devam ettiğini belirten Ök, "Hedefimiz bin öğrenciye ulaşmak. Başarılı olan öğrencilerimizi önümüzdeki yıl yıldız dalgıç olarak yetiştirmeyi planlıyoruz. Türkiye hilali tamamlayan yıldız gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir yer. Bunun yanı sıra Van Gölü de bizim için önemli bir konumda yer alıyor. Bölgemizdeki dalgıç sayısını artırmak öncelikli hedeflerimiz arasında." dedi.

"Gençlerin çoğu sualtı ile ilk defa tanışıyor"

Dalış ve cankurtanlık eğitimleri veren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Dalış Eğitmeni Mehmet Ferhat Öztürk ise çocukları ve gençleri su altıyla buluşturduklarını ifade etti.

Veli izni alınan çocuklara dalış programlarıyla su altını tanıttıklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Gençlerin çoğu sualtı ile ilk defa tanışıyor, bazıları heyecanlanıyor, bazıları korkuyor. Yaklaşık 40, 45 dakikalık bir brifing yapıyoruz, ekipman ve dalış becerilerini tanıtıyoruz. Ardından suya girip 3, 5 metre arasında tanıtım dalışları yaptırıyoruz. Çocukların su altındaki canlılığı ve ekolojik yapıyı görmesini amaçlıyoruz. Mikrobiyolitler gibi su altı oluşumlarımızı tanıtıyoruz. Derinlere inemiyoruz ama mümkün olduğunca su altı dünyasını gösteriyoruz."

"Van Gölü'nün derinliklerini görmek güzel bir duygu"

Van Piri Reis Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Nisanur Ersevinç de "Dalgıçlarımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve en iyi şekilde suya dalıp çıktık. Dalış çok rahattı. Herkesin bunu denemesi gerektiğini düşünüyorum. İlk defa dalış yaptığım için biraz heyecanlıydım ve keyif aldım." diye konuştu.

Gölün güzellikleriyle tanışmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan öğrencilerden Murat Felek, "Van Gölü'nün derinliklerini görmek güzel bir duygu. Dalış yapmaktan büyük bir keyif aldım. Bundan sonra bunu yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.