Van Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Boğulma Vakalarına Müdahale Ediyor

VAN Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi'nin 'kurbağa adam' ve 'gemi adamları', Van ve çevre illerdeki göl, gölet ve akarsularda hayat kurtarıyor. 17 kişiden oluşan ekip, 35 metreye kadar dalabiliyor, daha derinlerde ise İnsansız Sualtı Görüntüleme Cihazı (ROV) kullanıyor. Koruma Şubesine bağlı Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'nde görevli Komiser Mustafa Ali Adak, 2013'ten beri 308 vakaya müdahale ettiklerini, 144 kişi kurtardıklarını, 84 kişinin ise cansız bedenine ulaştıklarını söyledi.

Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı Deniz polisinin 17 kişiden oluşan 'Kurbağa adam' ve 'Gemi adamları', sorumluluk bölgeleri olan Van, Hakkari, Bitlis, Ağrı ve Iğdır'da bir çok boğulma vakasına müdahalede bulundu. Özellikle Van Gölü'nde yaşanan boğulma vakalarına karşı gerekli önlemleri alıp, aldıkları ihbar üzerine saatteki hızları 65 kilometreyi bulan botlarla olay yerine kısa sürede ulaşan dalgıç ekip, su altı intikal aracıyla 35 metre derinliğe kadar inebiliyor. Daha derin ve dalgıçların ulaşamadığı yerlerde ise ROV cihazı kullanılıyor. Göl altında 200 metre derinliğe kadar inebilen ve burada arama, tarama ve keşif yapabilen ROV ile tespit edilen ceset ve her türlü cisim çıkarılabiliyor. Gölde boğulma tehlikesi geçirenler için de dalgıçlar, uzaktan kumanda edilebilen can simidi kullanıyor.

DEPREM, SEL VE YANGINDA DA AKTİF GÖREV ALIYORLAR

Koruma Şubesine bağlı Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği'nde görevli Komiser Mustafa Ali Adak, deniz araçları ve ekipmanlarla halkın emniyeti için görev yaptıklarını, 10 gemi ve 7 kurbağa adamdan oluşan ekibin 2013'ten bugüne kadar 308 vakaya müdahalede bulunduğunu söyledi. 144 can kurtardıklarını belirten Adak, "Van Gölü üzerinde gezinti teknelerinin, balıkçı teknelerinin ve özel teknelerin ilgili mevzuatlar açısından denetimleri, Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamındaki denetimler, su üstünde ve su altında her türlü suç ve suçluyla mücadele, su altında suç delillerinin toplanması, yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı önleyici tedbirler alıyoruz. Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır illerinde boğulma olayları sonrasında kaybolan vatandaşlarımızın bulunması amacıyla gerçekleştirilen arama ve kurtarma faaliyetleri bulunmaktadır. Kurbağa adam personel tarafından gerçekleştirilen eğitim ve görev dalışlarında karşılaşılan hayalet ağ, evsel atık ve denize ait olmayan her türlü cisim, imkanlar dahilinde sudan çıkarılarak denizlerimizin temizlenmesine destek sağlanmaktadır. Tüm bunların haricinde ülkemizin herhangi bir yerinde meydana gelen deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde arama kurtarma, kayıp vatandaşlarımızın aranması ve söndürme çalışmalarında aktif görev alınmaktadır" dedi.

1167 SAAT SEYİR YAPILDI

Adak, 3 yılda 1167 seyir yapıldığını belirterek, "Uzaktan kumandalı can simitlerimiz de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlarımızın hayata tutunabilmelerine imkan sağlamaktadır. Su altı skuterlerimiz, dalgıç personelimizin su altında gerçekleştirdiği görevlerde uzun mesafeleri kat ederek daha verimli görev yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. 2013 yılından bugüne 144 vatandaşımız canlı kurtarılmış, 84 vatandaşımızın cenazesine ulaşılmıştır. 2020 yılından beri; 1167 saat seyir yapılmış, 21 tekneye idari işlem yapılmıştır" diye konuştu. (DHA)