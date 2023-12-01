Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen tiyatro etkinliğinde, 100 öğrenci 'Scapın'ın Dolapları' isimli oyunu izledi. Etkinlik sonrasında öğrencilere kitap hediye edildi.

Van'da üniversite öğrencileri için tiyatro oyunu sahnelendi

Van'da üniversite öğrencileri için "Scapın'ın Dolapları" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciler için tiyatro etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan 100 öğrenci, Van Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenen "Scapın'ın Dolapları" isimli tiyatro oyununu izledi.

Tiyatro gösteriminin ardından öğrencilere Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın hediye ettiği kitaplar verildi.