Van'da 'Survivor' formatında yarışma - Haberler

VAN'da, İpekyolu Belediyesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin organizasyonuyla 'Survivor formatında, 'Univivor' yarışması düzenlendi. 16 yaş ve üzeri 4 kişilik gruplar halinde yapılan yarışmada 46 genç, kıyasıya mücadele etti.

İpekyolu Belediyesi ve YYÜ organizasyonuyla, gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla Van Gölü Sahili'nde hazırlanan parkurlarda 'Survivor' benzeri 'Univivor' yarışması düzenlendi. Yarışmada, 16 yaş ve üzeri 46 genç yarışma, 4'erli gruplar halinde ter döktü. Sporcular, dart, tekerlek devirme, puzzle, denge tahtası, sürünme gibi yarışlarda, kıyasıya mücadele etti.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise zorlu parkurlarda 3 gün süren yarışmaların gençlerde büyük bir heyecan yarattığını söyleyerek, "Gayet güzel, keyifli bir bahar şenliği gerçekleştiriyoruz. Univivor da güzel bir renk kattı. Desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.