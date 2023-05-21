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Van'da Şüpheli Çanta Alarmı

Güncel Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen çantadan kıyafetler çıktı.

Van'da şüpheli çanta alarmı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

İpekyolu ilçesi Seyitfehim Arvasi Mahallesi'nde bulunan Sosyal Meskenler sitesinin önündeki kaldırıma bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak çevre güvenliği aldı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekipleri şüpheli çantayı fünye ile kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen şüpheli çantadan kıyafetler çıktı. Olumsuz bir durum çıkmaması üzerine cadde trafiğe açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Güncel

İpekyolu Van Güncel Haberler

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