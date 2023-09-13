Van'da sis 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da sis 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili oluyor

VAN - Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini sise bıraktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ile Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçidinde sis etkili oldu. Zaman zaman 30 metrenin altına düşen sisten dolayı sürüler sis lambalarını yakarak seyrettiler.