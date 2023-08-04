Van'da sel felaketinde hasar tespiti yapılıyor

Van Valisi Ozan Balcı, selin etkilediği Özalp ilçesinde hasar tespit çalışmalarını inceledi. Sel nedeniyle 6 ev ve ekili alanlarda hasar meydana geldi. Bakan Yerlikaya da geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN YERLİKAYA, VALİ BALCI'DAN BİLGİ ALDI

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, selden etkilenen Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte mahallede, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmalarını inceleyip bilgi alan Vali Balcı, selin etkili olduğu Tulgalı Mahallesinde 6 ev ile ekili alanlarda hasar meydana geldiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Yadullah Atasoy, ilk kez böyle şiddetli bir yağışla karşılaştığını, sağanak yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü anlattı.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/ VAN, -