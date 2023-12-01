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Van'da özel gereksinimli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

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Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Özel bir işletmede gerçekleştirilen programda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi, taleplerini dinledi.

Biçek, çocukların sosyal etkinliklere daha fazla katılımlarını sağlamak istediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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