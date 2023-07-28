Van'da mevsimlik tarım işçileri sıcaklara rağmen çalışmaya devam ediyor

Van'da mevsimlik tarım işçileri, bunaltıcı sıcaklara rağmen tarlalarda çalışmayı sürdürüyor.

Van'ın Gevaş ilçesinde 30 dereceye varan sıcaklara rağmen mevsimlik tarım işçileri tarlalarda çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya giden tarım işçileri, akşam saat 17.00'a kadar güneş altında kalıyor. Özellikle öğle saatlerinde zorlandıklarını aktaran işçiler, yapacak başka bir iş olmadığı için mecburen buna katlandıklarını söylediler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gürbüz Ticaret yetkilisi Necmettin Yavuz ise sıkıntılı bir seneyi yaşadıklarını ifade ederek, "Burada hem su hem de işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Özellikle tekstil fabrikaları kurulduktan sonra tarlada çalışacak işçi bulamıyoruz. Geçen senelerde burada 120 kişi çalışırken bu sene ancak 30 kişi çalışıyor. İşçilerin çoğu tekstil fabrikalarına gittiler. Bunun yanında su sıkıntısı yaşıyoruz. 12 yıldır buradayım ama daha DSİ aracını burada görmemişim. DSİ'nin burada hiçbir çalışması yok. Daha önce biz burada 11 üreticiydik ama şimdi sadece 3 kişi kaldık. Su sıkıntısından dolayı hepsi terk etti buraları. Burada 9 ay boyunca suyumuz boşa Van Gölüne akarken biz burada su sıkıntısı yaşıyoruz. Yetkililerin bizim bu sıkıntımıza çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

Bin 250 dönümlük arazide ekim yaptığını aktaran Yavuz, "Burada domates çeşitleri, biber, salatalık, patlıcan, patates, karnabahar, lahana, karpuz ve kavun başta olmak üzere birçok sebze üretimini gerçekleştiriyoruz. Eğer burada ufak da olsa bir gölet olsa ben 2 bin değil 3 bin dönüm ekerim. Burada kılık sebzeyi bile üretirim. Yeter ki suyumuz olsun" ifadelerini kullandı. - VAN