Van'da kontrolden çıkan tır tarlaya savruldu
Van'ın Muradiye ilçesinde Fetih Yılmaz yönetimindeki bir tır, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarlaya savruldu. Olay yerine ekipler sevk edildi ve tırın çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan tır, yolun kenarındaki tarlaya savruldu.
Fetih Yılmaz yönetimindeki 33 CRU 18 plakalı tır, Muradiye- Van kara yolunda kontrolden çıktı.
Yolun kenarındaki tarlaya savrulan tırı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Muradiye Belediyesine ait iş makinesiyle tırın bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.