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Van'da Kar Yağışı ile Kış Mesaisi Başladı

Van'da Kar Yağışı ile Kış Mesaisi Başladı
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Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde etkili olan kar yağışı, besicileri hayvanlarını ağıllara indirmeye ve kış hazırlığı yapmaya zorladı. Çocuklar ise karın keyfini çıkararak kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışıyla vatandaşların kış mesaisi başladı.

Van'da etkili olan yağışın ardından yüksek kesimlerin beyaza büründüğü iki ilçede, besiciler hayvanlarını yaylalardan indirerek ağıllara götürdü.

Yazın biriktirdikleri ot ve samanla hayvanlarını yemleyen besiciler, kış boyunca ağıllarda besleyecekleri koyun ve keçiler için hazırlık yaptı.

Bazı vatandaşların evlerin damlarında biriken karı temizlediği Bahçesaray ve Çatak'ta, çocuklar da kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

Kızaklarını alarak tepelik alanlara giden çocuklar, kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kentte etkili olan yoğun kar ve sis nedeniyle önceki gece kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunu dün yaptıkları çalışmayla açan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede nöbetini sürdürüyor.

İlçe sakinlerinden Mahmut Kaplan, AA muhabirine, bu yıl karır geçen yıla göre daha erken yağdığını söyledi.

Bu durumun kendilerini zora soktuğunu belirten Kaplan, "Burada kış çok uzun sürüyor. Bu süre boyunca hayvanlara ağıllarda bakıyoruz. Mahallemizde birçok vatandaş kış nedeniyle il dışına gitti. Çoğu hayvanlarını sıcak illere götürdü. Biz de yazın biriktirdiğimiz ot ve zamanla hayvanlarımızı besleyeceğiz." dedi.

"Kışın zorluğu başladı"

Dağda kara yakalanan çoban Serkan Kaplan ise kış döneminde koyun beslemenin çok zor olduğunu dile getirdi.

Sürüsüyle kar yağışına yakalandığını ifade eden Kaplan, "Uzun süredir yayladaydık. Kar yağınca sürüyü indirmek zorunda kaldık. Artık koyunları ağıllara götüreceğiz. Toplamda 3 bin koyunlu 2 sürüyü idare ediyoruz. Kış boyunca bazı sürü sahipleri ağıllarda hayvanlara bakacak, bazıları da il dışına göç edecek. Kış çilemiz başladı. Tam da koyunların doğum zamanı. Kışın zorluğu başladı." diye konuştu.

Çatak ilçesinin Boyunpınar Mahallesi sakinlerinden Şaheste Gültepe de kızı ile gün boyu damda kar temizlediğini belirtti.

Kışın hem güzelliklerinin hem de zorluklarının olduğunu anlatan Gültepe, "Kar çok yağınca yollarımız kapanabiliyor. Özellikle hayvan sahipleri zor anlar yaşıyor. Karın güzel yanları da var. Köyümüzü kışın yaşadığımız zorluklara rağmen seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
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