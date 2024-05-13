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Van'da Jandarma Ekipleri 59 Şüpheliyi Yakaladı

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Van'da jandarma ekipleri tarafından geçen hafta yapılan çalışmalarda, farklı suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı ve 7'si tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-12 Mayıs tarihleri arasında 76 bin 205 kişi ve 72 bin 552 aracın sorgulamasını gerçekleştirdi.

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 59 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Mayıs'ta yürütülen çalışmalarda 76 bin 205 kişi ve 72 bin 552 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 59 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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