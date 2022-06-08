Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmenlerin batı illerine sevklerini sağladığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 24 Mayıs'ta Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden 11 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden M.D. tutuklandı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title