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Van'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da bayramlaşma programı düzenlendi

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Valilik bahçesindeki programa Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Masaları gezerek katılımcıların bayramını kutlayan Balcı, çocuklarla yakından ilgilendi, onlara kitap hediye etti.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Kurban Bayramı Balcı Van Güncel Haberler

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