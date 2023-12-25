Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

Van'ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Tendürek Geçidi'nde, gece saatlerinde yoğun kar ve tipi etkili oldu. Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan, kar, tipi ve buzlanmanın yaşandığı geçitte ulaşım aksadı; birçok TIR ve araç yolda mahsur kaldı. Bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan Karayolları ekiplerince araçlardan alınan sürücüler, Doğubayazıt-Çaldıran yol ayrımındaki tesislere götürüldü. Ayrıca Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitim veren okullar bir gün süre ile tatil edildi. (DHA)