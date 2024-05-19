Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet etkinliği düzenlendi

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Tarihe saygı, geçmişe vefa" sloganıyla bisiklet etkinliği yapıldı.

Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, Van Gölü Aktivistleri, Türkiye Spor Yazarlar Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılan bisikletseverler, Eski Van Şehri'nde bir araya geldi.

Yeni Sahil Yolu boyunca bisiklet süren 100 katılımcı, Edremit Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Van İl Temsilcisi İkram Kali, ortak amaç ve duygularla bir araya geldiklerini söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını belirten Kali, "Sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve Van Gölü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla toplandık. Uzun yıllar önce 20 Mayıs'ta memleketimiz işgal altına alınmıştı ve yakılıp, yıkılmıştı. Şimdi ise bu özel günde Vanlılar olarak bir araya geldik. Geçmişte hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." dedi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun ise günün anlam ve önemi kapsamında bir araya geldiklerini ve bu tarz etkinlikler sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de kentin doğal güzelliklerini keşfettiklerini söyledi.

Van Gölü Aktivisitleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise şöyle konuştu:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla pedal çeviriyoruz. 20 Mayıs Van'ın işgalinin yıl dönümü kapsamında etkinliğe anlam katmak için Eski Van Şehri'ni başlangıç noktası olarak belirledik. Van Gölü eşsiz bir güzelliğe sahip. Buradaki doğaya, şehrimize ve bölgeye can veren önemli bir değer. Van Gölü'nün mavi kalmasına dikkati çekmek amacıyla sahil yolunda pedal çevireceğiz. Sağlıklı yaşam için ve gelecek kuşaklara tarihi güzellikleri miras bırakabilmek için ekipçe pedallıyoruz."