Vali Şahin, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Şahin, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti" başlıklı fotoğrafını seçen Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Yunus Türkyılmaz'ın "Ay ve uydusu" fotoğrafını tercih eden Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi" ve "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Şahin, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin artık fotoğraf sanatçısı konumuna geldiğini belirtti.

Bir hikayeyi çok iyi anlatan, teknik açıdan çok iyi yorumlanmış fotoğrafları gördüğünü dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Çok değerli, çok önemli fotoğraflar çıkmış ortaya. Sadece Türkiye'mizden değil dünyadaki çok önemli olaylarla ilgili, kendi coğrafyamızda, kendi bölgemizde çok çok önemli hadiseler oldu 2024 yılında. İşte İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu soykırım, Suriye'de yıkılmaz denilen rejimin birkaç gün içerisinde tarumar olması, bunlar bizim yakın coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda olan çok önemli olaylardı. Onlarla ilgili çok önemli fotoğraf karelerini gördük."

Kendisinin daha çok Türkiye'yi, ülkenin geleceğini ilgilendiren, gururlandıran, geleceğe umutlu bakmayı sağlayan olaylarla ilgili fotoğrafları tercih ettiğini aktaran Şahin, Antarktika'da Türk bilim adamlarının ilk defa bilimsel araştırmalarını anlatan fotoğrafı, ilk Türk'ün uzaya çıkmasını yansıtan kareyi ve milli takımın başarısını milli sembolle taçlandıran futbolcuyu gösteren fotoğrafı oyladığını kaydetti.

Vali Şahin, Türkiye'nin mazlumların en büyük savunucusu olduğunu ve dünyada da önemli bir konumda bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünya nüfusu ve ekonomisinde yaklaşık yüzde 1'lik kısmı oluşturduğunu ancak dünya siyasetinde çok daha ağır pozisyonda olduğunu belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hususta bir şey söylüyorsa herkes onu dinliyor. Söylemiyorsa 'neden susuyor?' diye merak ediliyor. Bunlar çok çok kritik konular. Biz bu günlere kolay erişmedik. Biz 13 milyon nüfuslu, çok fakir düşmüş, yıllarca süren savaşlardan bitap yaşamış bir durumdan, bir devletten bugün tekrar dünyada söz sahibi olan bir ülkenin varlığına 100 yılda geldik. Büyük bir başarı. Bunu fotoğraflarda yansıtan arkadaşlarımızı da kutluyorum."

Türkiye'nin bugün uzay çalışmalarında var olduğunu, yakın zamanda da ayda olacağını ifade eden Şahin, 2026 yılında dünyanın en prestijli uzay etkinliklerinden biri olan Uluslararası Uzay Kongresi'nin Antalya'da yapılacağını hatırlattı. Kongreye yaklaşık 10 bin bilim insanının geleceğini dile getiren Şahin, bunun için de gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini bildirdi.

Şahin, fotoğraflarla 2024'te yaşanan olayları yeniden anımsadıklarını da belirtti.