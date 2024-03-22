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Vali Mustafa Masatlı, Belen ilçesinde hükümet konağı inşaatını inceledi

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Vali Mustafa Masatlı, Belen ilçesinde yapımına başlanan hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Masatlı, Halilbey Mahallesi'ndeki inşaatla ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Burada yaptığı açıklamada Masatlı, yapılacak olan hükümet konağının kentin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

Depremlerden etkilenen Hatay'ın tüm ilçelerinde inşa ve imar çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Masatlı, hükümet konağı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını dile getirdi.

Masatlı'ya inceleme sırasında Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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