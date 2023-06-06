Vali Balcı : "Sahil yolu büyük bir cazibe merkezi olacak"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kentin çehresini değiştirecek olan sahil yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Van'ın trafiğini rahatlatmak için yeni yollar, alternatif güzergahlar ve caddeler inşa eden Van Büyükşehir Belediyesi, şehrin 50 yıllık sahil yolu hayalini gerçekleştiriyor. Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli arasındaki 10 kilometrelik sahil yolunda çalışmalarına devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca hummalı bir çalışma yürütülen 'Sahil Yolu Proje'nde adım adım sona geliniyor. Kent trafiğini ciddi anlamda rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolunda dolgu ve tahkimat çalışmalarının ardından PMT ve sathi kaplama çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, gazetecilere açıklamada bulundu. Yapımı devam eden sahil yolunun Van için önemli bir proje olduğunun altını çizen Vali Balcı, "Şu anda yaklaşık 10 kilometrelik bir sahil yolu yapıyoruz. İnşallah onu 16 kilometreye çıkartacağız. Bunun yanında bin 100 dönümlük alanı da düzenliyoruz. Aynı zamanda da Van Gölü'nde dip çamur temizliği yapıyoruz. Van Gölü sadece Van'a ait bir değer değil, Türkiye'ye hatta bütün insanlığa ait bir değer. Sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel zenginlik sunan, atalarımızdan aldığımız, çocuklarımıza bırakmak zorunda olduğumuz bir değer. Van Gölü'nden daha çok yararlanmış olacağız. Biz bu sahil yolunu yaptığımız zaman burası büyük bir kültürel, turistik merkezi, bir cazibe merkezi olacak" dedi.

Alanda spor alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları ve yürüyüş alanlarının yer alacağını belirten Balcı, "Kısacası aileler buraya geldikleri zaman bir gün doya doya Van Gölü'nün güzelliklerinden yararlanmış olacak. Hedefimiz Van Gölü'nün güzelliğinden, zenginliğinden Vanlı hemşehrimizi yararlandırmak. Sadece Vanlı hemşehrilerimiz değil çevre il ve ilçelerinden insanlar içinde bir turizm merkezi, bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Bunun yanında eski Van şehrini ayağa kaldırma projemiz de devam ediyor. Eski Van şehrini ayağa kaldırdığımızda, bu sahil yolu tamamlandığında üçünün birleşip kültür ve turizm anlamında büyük ve güzel bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.