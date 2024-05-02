Valencia Üniversitesi Öğrencileri Filistin İçin Eylemde

İspanya'nın doğusundaki Valencia Üniversitesinde bir grup öğrenci, Filistin ile dayanışma için 4 gündür kamp kurduğu Felsefe Fakültesinin kampüsünde sabahlıyor.

"İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve 'apartheid'e hayır" sloganıyla Valencia Üniversitesi Felsefe Fakültesinde süresiz eylem başlatan üniversite öğrencilerinin girişimi gün geçtikçe daha yüksek katılımla devam ediyor.

Son 3 gecedir fakülte kampüsünde kurdukları çadırlarda sabahlayan ve 4. gününe giren eyleme katılan öğrencilere, bazı üniversite çalışanları ve profesörler de destek veriyor.

İspanyol basınına demeç veren eylemin organizatörlerinden ve Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olan Jorge Ramos Tolosa, "Bu girişim, yalnızca desteklediği barışçıl amaç açısından değil, aynı zamanda Filistin halkıyla dayanışma içinde ve İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı yapılan, öğrencilerin kamp kurarak sabahladığı ilk İspanyol üniversitesi olması açısından da tarihi bir öneme sahip." ifadesini kullandı.

"Gazze'deki dehşetin ortasında bir umut, mücadele ve dayanışma ışığı var. Bu bir sevgi politikası." diyen Ramos, barışçıl eylemin sosyal medyadan da çok sayıda destek aldığını vurguladı.

Valencia Üniversitesindeki öğrenciler, Filistin'e destek eylemlerinin İspanya'daki diğer üniversitelerde de başlatılması çağrısında bulunuyor.

Benzer eylemlerin, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerdeki bazı üniversitelerde de yapılması bekleniyor.