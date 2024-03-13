1. Vahşi Asya filinin çeşitli görüntüleri

Vahşi bir Asya fili geçtiğimiz günlerde Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mengla ilçesinde bulunan Çin-Laos sınır kontrol noktası civarında kısa bir gezintiye çıktı. Vahşi fil daha sonra yakınlardaki bir doğa koruma alanına geri döndü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)