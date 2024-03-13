Vahşi Asya filinin çeşitli görüntüleri
Vahşi bir Asya fili Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde kısa bir gezintiye çıktıktan sonra doğa koruma alanına geri döndü.
1. Vahşi Asya filinin çeşitli görüntüleri
Vahşi bir Asya fili geçtiğimiz günlerde Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mengla ilçesinde bulunan Çin-Laos sınır kontrol noktası civarında kısa bir gezintiye çıktı. Vahşi fil daha sonra yakınlardaki bir doğa koruma alanına geri döndü.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)