Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı - Haberler

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Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel
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Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ve öğrenciler hazırlıksız yakalandı.

Uzunköprülüler yağmura hazırlıksız yakalandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ve öğrenciler hazırlıksız yakalandı.

Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış, tedbirsiz yakalanan öğrencileri ve vatandaşları ıslattı. Yağmurun başlamasıyla birlikte adeta kaçacak yer arayan öğrenciler, korunmak için pasaj içlerine, çatı altlarına sığındı. Yanında şemsiye bulundurmayan öğrenciler ise okul çıkışında adeta şok yaşadılar. Öğlen güneşli diye yanlarına şemsiye mont almayan vatandaş ve öğrenciler yağmurdan kaçacak yer aradılar.

Zaman zaman gök gürültüsünden korkan çocuklar ise koşarak evlerine doğru gittiler. Sağanak yağışın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin edildiği bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

Uzunköprü, Edirne, Güncel, Haberler

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