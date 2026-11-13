Uzmanlar Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık saldırıda Kuzey Kore'yi işaret etti

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Uzmanlar, Kuzey Kore'nin daha önce de devlet destekli siber saldırıları yönetime finansman sağlamak amacıyla kullandığını belirterek, Binance'e yönelik 6,3 milyar dolarlık siber saldırının arkasında Pyongyang yönetiminin olabileceğine işaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) "Dijital Çağın En Büyük Soygunu" başlıklı iki bölümlük dosya haberinin ikinci bölümünde devlet destekli siber operasyonlar ve Binance saldırısının arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğuna yönelik iddialar ele alındı.

Binance'e yönelik yaklaşık 6,3 milyar dolarlık siber saldırıda saldırganlar, aylar süren hazırlık sürecinde sahte iş görüşmeleri, sosyal mühendislik yöntemleri ve kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla şirket çalışanlarının bilgisayarlarına sızdı.

Kurum içi yapay zeka araçlarından da yararlanarak erişim yetkilerini ele geçiren saldırganlar, şirketin dijital cüzdanlarından milyarlarca dolar değerinde kripto varlığı kendi kontrollerindeki adreslere aktardı.

Uzmanlar, modern siber saldırıların genellikle münferit teknik girişimlerden ziyade kapsamlı istihbarat toplama ve planlama süreçlerini kapsadığını belirterek, Kuzey Kore'nin Binance'e yönelik saldırının arkasında olabileceğine işaret etti.

Söz konusu siber saldırı, dijital çağın en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçerken ABD, saldırıdan Kuzey Kore'yi, Kuzey Kore ise ABD'yi sorumlu tuttu.

FBI, Binance saldırısını Kuzey Kore'nin düzenlediğini savundu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 31 Ekim'de Kuzey Kore'yi Binance'ten 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalmakla suçladı.

Söz konusu siber faaliyetin "TraderTraitor" olarak bilinen oluşumla bağlantılı olduğunu savunan FBI, kripto para sektöründeki özel kuruluşlara TraderTraitor bağlantılı adreslerle yapılan işlemleri engelleme çağrısında bulundu.

Öte yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin Genel İlişkiler Dairesinin başındaki Kim Yo-jong, FBI'ın Kuzey Kore'yi "siber suçlu bir devlet" olarak damgalamaya çalıştığını öne sürerek iddiayı reddetti.

Kim Yo-jong, açıklamasında "Mevcut ABD yönetimi, geçen yıl yönetimi devraldığında yasa dışı yollarla çalınan kripto para varlıklarına el koyacağını ve bunları devletin stratejik rezervi olarak kullanacağını duyurdu. Çalındığı iddia edilen kripto para birimi geri alındığında kimin eline geçeceğine bakan herkes, bu siber saldırı olayının arkasında kimin olduğu konusunda bir ipucu edinebilir." ifadelerini kullandı.

"Bunu Kuzey Kore yaptı"

ABD merkezli blok zincir analiz şirketi TRM Labs'ın Küresel Politika ve Hükümet İlişkileri Başkanı Ari Redbord, Binance'e yönelik siber saldırıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Redbord, "Bunu Kuzey Kore yaptı. Siber hırsızlık, yaptırım uygulanan bu rejimi ve onun silah programlarını finanse ediyor. Hırsızlık yapan hackerlar, suçluların her gün kullandığı ağlar üzerinden bu parayı aklıyor." görüşünü paylaştı.

İlk saldırının izinin hazirana kadar uzandığına dikkati çeken Redbord, "Hırsızlık olayının gerçekleşmesi birkaç gün sürdü. Her aşama, bir öncekinin sağladığı imkanların üzerine inşa edildi. İşte sabırlı bir istihbarat servisi böyle işler." ifadelerini kullandı.

Redbord, "Sahte işverenler, sahte mülakatlar ve kötü niyetli kodlama ödevleri, Kuzey Kore'nin tipik yöntemleri. Araştırmacılar yıllardır aynı taktiğin tekrarlandığını gözlemliyor. Bu tuzak işe yarıyor çünkü mühendisler işverenin mesajını ciddiye alıyor ve kodlama testini işin bir parçası olarak görüyor." diye konuştu.

Modern siber saldırılar, kapsamlı istihbarat toplama ve planlama süreçlerini içeriyor

ABD'deki Colorado Denver Üniversitesi Bilgi Sistemleri Bölümü'nden Doç. Dr. Ersin Dinçelli, "Binance vakası, modern siber saldırıların genellikle münferit teknik girişimlerden ziyade kapsamlı istihbarat toplama ve titiz bir planlama süreçlerini içerdiğini ortaya koyuyor." dedi.

Devlet destekli siber operasyonlar ile maddi kazanç amaçlı siber suçlar arasındaki ayrımın giderek bulanıklaştığına dikkati çeken Dinçelli, FBI'ın Binance saldırısından Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğunu ancak Pyongyang'ın bu iddiaları reddettiğini hatırlattı.

Dinçelli, "Geleneksel olarak devlet destekli saldırılar, öncelikle casusluk ve jeopolitik hedeflerle ilişkilendirilirken siber suçlular, maddi kazanç elde etmeye odaklanıyor ancak, bu tehdit aktörlerinin motivasyonları giderek birbiriyle örtüşmeye başlıyor. Kuzey Kore, bu konuda özellikle çarpıcı bir örnek teşkil ediyor. Bu kapsamda devlet destekli siber operasyonların sadece casusluk amacıyla değil aynı zamanda kripto para çalmak ve rejim için gelir elde etmek amacıyla da kullanıldığı bildiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA