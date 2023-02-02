Uzmanlar 2023'e İyi Bir Başlangıç Yapan Çin Ekonomisini Değerlendirdi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyüyeceği tahmininde bulundu. Bu oran, IMF'nin Ekim 2022'deki öngörüsüne göre 0,8 yüzde puan daha yüksek. IMF, ülkenin yakın zamanda yeniden açılmasının beklenenden daha hızlı bir toparlanmanın önünü açtığını belirtti.

Çin Yeni Yılı'nın kutlandığı 2023'ün ilk ayında Çin'de hem seyahatlerde hem de tüketimde yeniden sıçrama yaşandı.

Uzmanlara göre bu, Çin ekonomisinin direncini gösteriyor ve ek toparlanma tahminlerini destekliyor.

SES 1 (İngilizce): FAHEEM SARDAR, Pakistan Başbakanlık Hükümet Ofisi Ulusal Güvenlik Bölümü Kıdemli Politika Uzmanı:

"Çin ekonomisinde U şeklinde bir toparlanma yaşanmadı. Görülen şey, V şeklinde bir toparlanma. Yani dipten son derece güçlü şekilde dönüldü."

SES 2 (İngilizce): WILLIAM JONES, ABD merkezli Executive Intelligence Review yayınının Washington Büro Şefi:

"(Çin'in ekonomik toparlanmasının) çok iyi gittiğini, aslında aynı dönem boyunca diğer birçok ülkeden çok daha iyi gittiğini düşünüyorum."

SES 3 (İngilizce): HAMID RASHID, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı Ekonomik Analiz ve Politika Bölümü Küresel Ekonomik İzleme Şubesi Şefi:

"2023'teki toparlanmanın, güçlü bir toparlanma olacağına inanıyoruz."

SES 4 (İngilizce): X.N. IRAKI, Nairobi Üniversitesi Ekonomi Doçenti:

"Son on yıllık, belki de son 20 yıllık dönemde Çin, dünya ekonomisinin lokomotiflerinden biri haline geldi. Yani Çin, iyi performans sergilerse dünyanın geri kalanı da iyi performans sergiliyor. O yüzden Çin'in Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmesinden herkes son derece mutlu. İnsanlar seyahat edebiliyor ve tedarik zincirlerinin sorunsuz işlemesini bekliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)