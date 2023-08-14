Uyuşturucu tacirlerine Eris'ten geçit yok

İran yolcu otobüsünde valizin içinde 5 kilo 700 gram eroin yakalandı

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaret ve sevkiyatına yönelik yapılan analiz çalışmaları sonucunda tespit edilen İran plakalı yolcu otobüsünde narkotik madde arama köpeği Eris ile yapılan aramada valiz içerisinde bulunan 27 parça halinde kahve renkli ahşap bölmeli çerezlik iç kısımlarına ve minyatür ahşap halı dokuma tezgahının ayak kısımlarına zulalanmış toplam 5 kg 700 gram eroin ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen İran uyruklu Mohammad Zarif A. ve Jawad A. isimli yabancı şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.