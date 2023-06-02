Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen 7 kişi yakalandı. Evde yapılan aramalarda; 41 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 2 gram bonzai, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 mermi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.