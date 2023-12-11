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Uyuşturucu Bağımlısı Oğul, Tartıştığı Annesini Öldürdü

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İzmir'in Bornova ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olan B.Ç., tartıştığı annesini başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Cinayeti itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç. (23), tartıştığı annesi Fazile Ç.'yi başına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra bir işyerinde bekçi olarak çalışan babasının yanına giderek cinayeti itiraf etti. Eve gelen babanın ihbarı ile şüpheli B.Ç., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Fazile Ç. (43) ile tartışmaya başladı. Yaşanan gerginliğin ardından B.Ç. sert bir cisimle annesinin başına defalarca vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, evden ayrılan B.Ç., bir işyerinde bekçi olarak çalışan babası H.Ç.'nin yanına giderek annesini öldürdüğünü söyledi. Oğluyla birlikte eve dönen H.Ç., eşini yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Durumun bildirilmesinin ardından eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına sert cisimle vurulduğu ve vücudunda kırıklar olduğu saptanan Fazile Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibi, şüpheli B.Ç.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerin ardından Fazile Ç.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli B.Ç.'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Aile İçi Şiddet Uyuşturucu Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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