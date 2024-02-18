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Ustalarla Türk Müziği Atölyesi düzenlendi

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Türkiye Spor Yazarları Derneği, alanında uzman sanatçıların katılımıyla 'Ustalarla Türk Müziği Atölyesi' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Atölyede Türk müziği teorisi, ses kullanma yöntemleri, ritim atölyesi ve yorum teknikleri gibi konular ele alındı. Etkinlik, müzisyenlerin katılımcılarla birlikte şarkı söylemesiyle son buldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, alanında uzman sanatçıların katılımıyla "Ustalarla Türk Müziği Atölyesi" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Atölyeye katılan müzisyenlerden Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, katılımcılara "Türk Müziği Teorisine Giriş: Nota nedir, Dizi nedir, Makam nedir, Usul nedir?" konulu ders verdi.

Hüseyin Cem Durak tasavvuf müziği üzerine sunum yaparken, Şennur Dinleyen, Türk müziğinde sesi kullanma yöntemlerini anlattı.

Müzisyen İbrahim Dalıcı, "Bendir ile Ritim Atölyesi" konulu atölye düzenledi, Münip Utandı "Türk Müziğinde Yorum Teknikleri", Eda Karaytuğ da "Gazel Yorumlama" dersi verdi.

Etkinlik, müzisyenlerin katılımcılarla birlikte şarkı söylemesiyle son buldu.

AA muhabirine konuşan Doç. Dr. Taşçı, bu etkinlikle Türk müziğinde daha önce hiç denenmemiş bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Türk Müziği Atölyesi diye başladık ve bunun içine Türk müziğinin teorik bilgilerinden tutun da sesin nasıl kullanılacağına ilişkin pratiklere ve bir şarkının, bir gazelin, klasik tarzda bir eserin nasıl yorumlanacağına ilişkin çalışmalar yaptık. Ayrıca ritim ile nasıl bendir vurulacağına ilişkin pratikler gerçekleştirerek Türk müziği anlamında sabahtan akşama kadar süren çok güzel bir bütünlük ortaya çıkardık. Tasavvuf müziğimizi de bu seçeneğe ekledik. Gelen herkes şu ana kadar olan etkinliklerden çok büyük bir mutluluk duydu." diye konuştu.

Taşçı, yeni müzik çalışmaları içinde olduğunun altını çizerek, "Cumhuriyet dönemindeki fasıl müziğimizi gündeme getireceğiz ve o dönemin bestekarlarının eserlerinden oluşan bir repertuar hazırlıyoruz. Buna bağlı olarak yine o dönemin kıyafetleriyle farklı görsel şölen ortaya çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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