Üye Girişi
Haberler

Usta Sanatçı Ayten Gökçer Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayten Gökçer, sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan birçok yapımda yer alan ünlü bir sanatçıydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gökçer'in vefatıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Gökçer'in cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

"Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Ayten Gökçer hayata veda etti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Gökçer'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na, eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Usta sanatçı 26 Ocak 1940'ta İstanbul'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarının bale bölümüne 1953'te giren sanatçı, 1958'de Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı.

Gökçer, sinemaya 1965'te "Taçsız Kral" filmiyle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde başrol "Hürmüz"ü canlandırdı.

Kariyeri boyunca birçok ödüle değer bulunan sanatçı, 1988'de Devlet Sanatçısı unvanına sahip oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Ayten Gökçer Dizi Sanat Sinema Magazin Kültür Sanat Güncel Haberler

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti

 Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

Ölen turistin küllerini Marmaris'e bıraktılar! Vatandaşların tepkisi Sağlık Müdürlüğünü harekete geçirdi

 Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Kazakistan'ın eski ekonomi bakanına 24 yıl hapis! Eşini öldürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

 CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title