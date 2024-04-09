Uşak'ta yeşil reçeteye tabi 3 bin 913 hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta bir evde, yeşil reçeteye tabi 3 bin 913 hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kemalöz Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramada, 3 bin 913 yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. ve Y.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.