Sezonun ilk buğday hasadı yapıldı

Uşak'ta sezonun ilk buğday hasadı Vali Turan Ergün'ün katılımıyla yapıldı.

Ulubey ilçesindeki buğday tarlasına giden Vali Ergün, burada çiftçilerle sohbet edip, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan'dan verim hakkında bilgi aldı.

Ergün, daha sonra biçerdövere binerek buğday hasadı yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, kent genelinde 411 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldığını söyledi.

Tohum desteğini arttırmayı hedeflediklerini aktaran Ergün, gelecek ekim sezonunda 450 ton sertifikalı tohum desteği vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Rekoltenin de iyi olduğunu anlatan Vali Ergün, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz son zamanlarda devletimiz özellikle tarımı destekliyor. Bu destek hem fiyat tespiti yönünden, hem de sertifikalı tohum yönünden. Uşak'ta genel olarak buğday hasadına baktığımızda 700 bin dekarın üzerinde hasat yapılabilir alanımız var. Bunun büyük çoğunluğu ekmeklik buğday. 120 bin dekara yakını da makarnalık buğday ekimi yapılan alanlar. Dekar başına arkadaşların söyledikleri 280 kilogram verim bekliyorlar ortalama. Bu sene de 200 bin tona yakın bir rekolte bekleniyor."

Ergün, daha sonra bölgedeki bir lavanta bahçesine gitti.

Lavanta bahçesinde gezen Vali Ergün, buraya fotoğraf çekimi için gelen gelinle damadı tebrik edip, lavanta biçti.