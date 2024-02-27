Uşak'ta şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Uşak'ta şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Ankara- Uşak kara yolunda ilerleyen M.A. (35) yönetimindeki 34 EDK 376 plakalı otomobil, Çarıkköy Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi N.A. (28), çocukları H.A. (4) ve O.A.A. (1) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.