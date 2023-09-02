UŞAK'TA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU, SU BASKINLARI YAŞANDI

UŞAK'ta şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Otoparklarda park halindeki araçlar suya gömüldü. Bir iş merkezinin bodrum katındaki kiliseyi su bastı. Belediye ekipleri su basan ev ve işyerlerinde pompalar suları boşaltmak için çalışma başlattı.

Uşak'ta saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yağmur, şehir merkezinde su baskılarına neden oldu, cadde ve sokaklar adeta dereye döndü. 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı suyla doldu, araçlar mahsur kaldı. Yağış özellikle İslice Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Çok sayıda ev ve işyeri ile Karayolları Müdürlüğü'nü su bastı. İsmetpaşa Caddesi'nde ise çok sayıda işyerinin bodrum katı suyla doldu. Bir özel ve bir kamu bankasının bodrum katları suyla doldu. Otoparklarda park halindeki çok sayıda araç su altında kaldı. Çimen İş Merkezi'nin bodrum katında bulunan kilisede de su baskını yaşandı. Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri su basan bölgelere sevk edildi.

Suyla dolan kilisenin papaz yardımcısı Saed Hatamien, "Kilisemize çok su geldi, her yağmurda su basıyor. Burası bizim için problem oluyor ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

İtfaiye ve belediye ekipleri su dolan ev ve işyerlerinde pompalarla su tahliye çalışması başlattı. Bazı vatandaşlarda işyerlerindeki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.