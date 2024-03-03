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Uşak'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda çarpışan otomobillerde bulunan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen T.A. yönetimindeki 64 DZ 343 plakalı otomobil, Kıran köyü yakınlarında, karşı yönden gelen M.Ç'nin kullandığı 45 ABP 035 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 45 ABP 035 plakalı otomobildeki sürücünün eşi Fatma Ç'nin (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücüler, buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma Ç'nin cenazesi ise Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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