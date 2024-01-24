Uşak'ta Cayrokopter ile Trafik Denetimi
Uşak'ta, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Uşak kara yolu, Karahallı ve Sivaslı ilçesi kara yolundaki denetim noktalarında araçları kontrol etti. Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan cayrokopter de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.
Uşak'ta, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir- Uşak kara yolu, Karahallı ve Sivaslı ilçesi kara yolundaki denetim noktalarında araçları kontrol etti.
Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan cayrokopter de denetimlere havadan destek verdi.
Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.