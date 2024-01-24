Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Cayrokopter ile Trafik Denetimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Uşak'ta, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Uşak kara yolu, Karahallı ve Sivaslı ilçesi kara yolundaki denetim noktalarında araçları kontrol etti. Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan cayrokopter de denetimlere havadan destek verdi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Uşak'ta, cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir- Uşak kara yolu, Karahallı ve Sivaslı ilçesi kara yolundaki denetim noktalarında araçları kontrol etti.

Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan cayrokopter de denetimlere havadan destek verdi.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İzmir Uşak Güvenlik Trafik Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title