Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen ülkelerden biri olmamıza rağmen raflardaki fiyatlar cep yakıyor. Ortada ne ürün ne de üretim sıkıntısı var; ama zam üstüne zam geliyor. 2 litrelik zeytinyağı fiyatının 250 lirayı bulmasına sosyal medya üzerinden isyan eden tüketiciler, "Bu işte bir iş var" diyor.

Asırlık ağaçlardan toplanan zeytinler, zahmetli ve meşakkatli bir yolculukla yağa dönüşerek sofralara geliyor. En önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de de bu noktada ürün bolluğu yaşanıyor.

ÜRÜN BOL PEKİ FİYATLAR NEDEN YÜKSEK?

Yıllık ortalama 200.000 ton zeytinyağı üreten Türkiye'de bu sene üretim beklentisi 350.000 bin ton. Ürün bol olmasına rağmen fiyatlar ise astronomik seviyelere çıktı. Sektörde ürün sıkıntısı yaşanmamasına rağmen zeytinyağına yapılan art arda zamlar ise vatandaşları isyan ettirdi. Marketlerde riviera zeytinyağlarının 2 litresi 250 lirayı, natürel sızma zeytinyağının 2 litresi ise neredeyse 300 lirayı buldu. Aynı ürünlerin 5 litrelik fiyatları ise 500 lirayı zorluyor. Asgari ücretle geçinen bir ailenin, temel gıda maddelerinden biri için bu kadar bütçe ayırması ise vatandaşın düştüğü zor durumu gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE, ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE ÖN SIRALARDA

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, İspanya'nın üretimde yaklaşık yüzde 50 ürün kaybı nedeniyle 750 bin tonlara düştüğü dönemde, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde ülke tarihinin en iyi döneminde olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin İtalya ve Tunus'un önünde ikinciliğe yerleşeceğini anlatan Tan, "Sektörün bütün bileşenleri büyük bir sinerji içinde, büyük bir çaba gösterdi ve bugünlere geldik. Bu yılın anlamı çok büyük." dedi.

VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Sektörde yaşanan fırsatçılığa anlam veremeyen tüketiciler ise gerek sosyal medyada gerekse de ilgili kurumlar üzerinden şikayetlerini dile getiriyor. Marketlerde her gün zeytinyağı fiyat etiketleri değiştirilirken; vatandaşlar söz konusu fiyat artışlarının makul olmadığını belirtiyor. Zeytinyağına sürekli zam gelmesi stokçuluğun artmasına da neden olurken, konuyla ilgili sosyal medyada onlarca yorum yapıldı. Tüketiciler bu durumun insafsızlık olduğunu belirterek Twitter'da içini döktü.

İşte o paylaşımlardan bazıları: