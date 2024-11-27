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Ursula von der Leyen'in Liderliğindeki Yeni Avrupa Komisyonu Onaylandı

Ursula von der Leyen'in Liderliğindeki Yeni Avrupa Komisyonu Onaylandı
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Ursula von der Leyen'in liderliğindeki Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'ndan onay alarak 1 Aralık'ta göreve başlayacak. Yeni dönemde güvenlik, göç yönetimi ve iklim eylemi gibi konular öncelikli hedefler arasında olacak.

(ANKARA) - Ursula Von Der Leyen liderliğindeki yeni Avrupa Komisyonu bugün Avrupa Parlamentosu'ndan onay aldı. Leyen'in ikinci dönem liderliğinde Avrupa Komisyonu, beş yıllık yeni yasama dönemi için 1 Aralık'ta göreve başlayacak.

Von der Leyen'in ikinci döneminde Avrupa Komisyonu'nda görev alması önerilen isimler, Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Strasbourg'daki oylamada 370 lehte, 282 aleyhte oy alırken 36 parlamenter çekimser oy kullandı. Leyen ve ekibinin aldığı yüzde 54'e yakın oy oranı yeni bir Komisyon için şimdiye kadar Parlamento'dan alınan en zayıf çoğunluk oldu.

Von der Leyen, Strasbourg'da yaptığı konuşmada yeni dönemde Avrupa'nın güvenliğine yönelik yatırımları artıracaklarını, ABD ile stratejik ortaklıklarını güçlendireceklerini ve Orta Doğu'da istikrar sağlama çabalarına katkı sunacaklarını belirtti. Ayrıca, göç yönetimi, genişleme, iklim eylemi ve ekonomik rekabetin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de, cuma günü görevini Portekizli siyasetçi Antonio Costa'ya devredecek. AB Konseyi'nin açıklamasına göre, Antonio Costa 1 Aralık itibarıyla resmen görevine başlayacak. Belçikalı siyasetçi Charles Michel, Konsey Başkanlığı görevini 2019 yılından beri yürütüyordu. Costa, haziran ayında gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde Michel'in yerine seçilmişti. AB Dış Politika Şefi Josep Borrell'in de görevini ilerleyen günlerde Estonyalı siyasetçi Kaja Kallas'a devretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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