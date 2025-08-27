Ürdün ve Kazakistan Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Ürdün ve Kazakistan arasında deniz taşımacılığı, sağlık hizmetleri, nükleer enerji ve uranyum madenciliği gibi çeşitli konularda işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, dün başladığı Orta Asya turu çerçevesinde Özbekistan'ın ardından geldiği Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana kentinde bir araya geldi.

Kral Abdullah ile Tokayev, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmenin ve çeşitli alanlarda işbirliğini ilerletmenin yollarını ele aldı.

Bölgesel gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede Kral Abdullah, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması, oradaki insani felaketin son bulması ve yardımların sorunsuz bir şekilde girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da tehlikeli tırmanışın ve Kudüs'teki Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik saldırıların durdurulmasının önemine dikkati çeken Kral Abdullah, Ürdün'ün, Gazze ve Batı Şeria'daki toprakları işgal etme veya ilhak etme ya da Filistinlileri yerinden etme girişimlerini reddettiğini ve kınadığını belirtti.

Tokayev ise Ürdün Kralı'nın Kazakistan'a yaptığı ziyaretin "iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini ve ortaklıkları yeni bir seviyeye çıkaracağını" ifade etti.

Görüşme sırasında Kral Abdullah ile Cumhurbaşkanı Tokayev'in huzurunda, iki ülke hükümetleri arasında 3 işbirliği anlaşması ve 2 mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan konular arasında deniz taşımacılığı, sağlık hizmetleri, standartlar ve ölçüler, nükleer enerji ve uranyum madenciliği, girişimcilik ve arşivleme yer alıyor.