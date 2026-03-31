Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Alman Bakan Radovan ile ABD/İsrail-İran Savaşı'nı görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali Radovan ile ABD- İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için sarf edilen çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ülkesini ziyaret eden Radovan ile başkent Amman'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğin ele alındığı görüşmede, ABD- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların yol açtığı bölgesel gerilim masaya yatırıldı.

Savaşı sonlandırma ve bölgede istikrarın sağlanması için sarf edilen çabaları görüşen Safedi ve Radovan, gerilimi sona erdirmenin yanı sıra bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği korumak için diplomasiyi harekete geçirmenin önemine vurgu yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Gazze Şeridi'ndeki duruma dair ise İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarının son bulması için çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.