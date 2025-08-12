Ürdün Kralı Abdullah'tan İsrail'e Gazze Uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'ne yönelik tehlikeli işgal planına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Amman'da gerçekleşen Mısır- Ürdün Ortak Yüksek Komitesi'ne katılan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'yi kabul etti.

Mısır ve Ürdün arasındaki ortak çıkarlar doğrultusunda ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğini geliştirmenin önemine değinen Kral Abdullah, İsrail'in abluka altında tutarak saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'yle ilgili, "Gazze'deki savaş derhal durdurulmalı ve insanların acılarını hafifletecek şekilde insani yardımların girişi sağlanmalıdır." dedi.

Mısır'ın Filistin halkı için sarf ettiği çabaları takdir eden Ürdün Kralı, "İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze'nin işgali ve askeri saldırıları genişletme kararının tehlikeli bir plan olduğu" uyarısında bulundu.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde saldırıların aşamalı yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.