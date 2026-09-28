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Ürdün Enerji Bakanı, Çin'i enerji sektörü modernizasyonunda önemli ortak olarak gördü

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Ürdün Enerji Bakanı, Çin'i enerji sektörü modernizasyonunda önemli ortak olarak gördü
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Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabşe, Çin'i enerji sektörünü modernleştirmede önemli ortak gördüklerini söyledi. Çin Ulusal Enerji İdaresi ile imzalanan mutabakat zaptının yenilenebilir enerji, depolama ve akıllı şebekelerde işbirliği fırsatları sunduğunu belirtti.

AMMAN, 28 Eylül (Xinhua) -- Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih el-Harabşe, yenilenebilir enerji, enerji depolama ve akıllı şebekeler alanlarında gelişmiş uzmanlığı ile geniş teknik ve endüstriyel kabiliyetleriyle Çin'i, Ürdün'ün enerji sektörünü modernleştirme çabalarının önemli bir ortağı olarak gördüklerini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'a ağustos ayındaki Çin ziyaretinde eşlik eden Harabşe, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli röportajda, söz konusu ziyarete değindi. Harabşe, ziyaretin başta yenilenebilir enerji, enerji depolama, akıllı şebekeler ve madencilik olmak üzere Çin'in teknoloji, inovasyon ve enerji sektöründeki ilerlemelerini yerinde görme imkanı sunduğunu ifade etti.

Enerji sektöründe Çin'in Ulusal Enerji İdaresi ile imzaladıkları mutabakat zaptını hatırlatan Harabşe, bunun ikili ilişkileri genel işbirliğinden daha tatbiki bir aşamaya taşıyan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bakan, mutabakat zaptının, ulusal elektrik şebekesinin modernleştirilmesi, enerji depolama, yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen ve yeşil amonyağın yanı sıra temiz enerji bağlantılı entegre sanayi ve hizmet zincirinde işbirliği fırsatları sunduğunu ifade etti.

Harabşe, söz konusu işbirliğinin Ürdün ile Çin'in çevre koruma ve iklim değişikliği konusundaki ortak çabalarını tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurgularken, her iki ülkenin kaynak verimliliğine sahip daha sürdürülebilir ekonomiler inşa etme ve emisyonları azaltma yönündeki ortak hedefiyle de uyumlu olduğunu kaydetti.

Bakan, Ürdün'ün yeni enerji stratejisinin enerji sektörünü geliştirip modernleştirmeye, yenilenebilir enerjinin payını artırmaya ve batarya depolama ile yapay zeka teknolojilerinin desteğiyle elektrik şebekesini iyileştirmeye odaklandığına dikkat çekti.

Çin ile işbirliğinin Ürdün'e nitelikli yatırımlar çekilmesine, yeni projeler geliştirilmesine, istihdam yaratılmasına ve enerji ile madencilik sektör ve hizmetlerinin güçlendirilmesine katkı sunabileceğini belirten Harabşe, bu sayede yerel katma değerin artacağını ve ülke ekonomisinin rekabet gücünün yükseleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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