Ürdün'de Gerçekleşen Red Bull Soapbox Yarışı Renkli Anlara Sahne Oldu

1. Amman'daki Red Bull Soapbox Yarışı'ndan çeşitli görüntülerHız, cesaret ve yaratıcılığın ön plana çıktığı Red Bull Soapbox (Sabun Kutusu) Yarışı bu yıl Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleşti.

1. Amman'daki Red Bull Soapbox Yarışı'ndan çeşitli görüntüler

Hız, cesaret ve yaratıcılığın ön plana çıktığı Red Bull Soapbox (Sabun Kutusu) Yarışı bu yıl Ürdün'ün başkenti Amman'a gerçekleşti. Cuma günü düzenlenen yarışı 10.000'den fazla kişi izledi.

39 takımdan katılımcılar eşsiz kostümler giyerek el yapımı araçlarıyla kıyasıya yarıştı.

Yarışmacılar motorsuz araçlarını eğimli parkuru takip ederek yönlendirirken, virajları ve yapay bariyerleri mümkün olan en kısa sürede aştılar.

Katılımcı ekiplerin performansı üç kritere göre değerlendirildi: pisti geçme hızı, platformdaki sunum ve tasarımdaki yaratıcılık.

"Bu yarışma gençlerin katılım göstermeleri, yeteneklerini ve fikirlerini ortaya koymaları ve böyle bir yarışma aracılığıyla bunları sahada uygulamaları için kesinlikle güçlü bir teşvik sağlıyor."

"Soapbox yarışı gibi büyük bir yarışmada, sahip olduğumuz en yaratıcı şeyi göstermeliyiz ve umarım aracımız izleyicilerin beğenisini kazanır."

Red Bull Soapbox Race, el yapımı araç tutkunlarının yaratıcılıklarını sergiledikleri uluslararası bir etkinlik.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.

(XHTV)