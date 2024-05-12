Ünye'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Ev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Pelitliyatak Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap ev, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Pelitliyatak Mahallesi Çalca mevkisinde Yaşar Karayiğit'e ait tek katlı ahşap eve kimsenin bulunmadığı sırada yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede evi sardı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.