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Ünye'de Kaldırımda Yürüyen Kişi Araçtan Açılan Ateş Sonucu Yaralandı

11 Aralık 2023 18:02 Güncelleme: 18:04 Abone Ol

Ordu'nun Ünye ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede 11 boş mermi kovanı bulunurken, polis kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.