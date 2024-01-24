Ünye'de kablo hırsızlığı şüphelileri tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kablo hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçenin İnkur Mahallesi'nde meydana gelen haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığına yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheliler Y.K.T. (35), M.T. (35), M.T.K. (30) ve E.K. (26), evlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 18 mermi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.