Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı - Haberler

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Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.

Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

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