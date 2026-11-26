Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Gürcistan'da Filistin'e destek parkartı açan Beşiktaş taraftarına hem maç öncesinde hem de maç sırasında yapılan saldırıyı kınıyorum" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gürcistan'da Beşiktaş ile İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maçta yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bir Fenerbahçe taraftarı olarak Gürcistan'da Filistin'e destek parkartı açan Beşiktaş taraftarına hem maç öncesinde hem de maç sırasında yapılan saldırıyı kınıyorum. Gürcü polisinin vatandaşlarımıza ve taraftarımıza yaptıklarına diplomatik karşılık verilmelidir. TFF'nin de vatandaşlarımıza derhal sahip çıkmak için gerekli girişimleri UEFA nezdinde derhal gerçekleştirmesi gerekiyor. Saldırıya uğrayan Beşiktaş taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA