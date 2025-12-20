Ümit Özdağ'dan Antalya'da Pazar Ziyareti: "İktidar Partisinin Pazara Gelmeye Yüzü Yok"

HABER: Batuhan DÜKEL / KAMERA: Yasin KABADAYI

(ANTALYA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Kepez'de kurulan Cumartesi Pazarı'nı ziyaretinde; "İktidar partisinin pazara gelmeye, halkın içine gelmeye yüzü yok. Çünkü bugün Türkiye'nin yaşamakta olduğu ekonomik buhranın en önemli nedeni iktidarın

uygulamış olduğu kötü politikalardır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Kepez ilçesinde kurulan Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti.

Özdağ, pazar esnafı ve yurttaşlarla biraraya gelmeden önce pazar girişindeki Zafer Partisi standında, Uludağ marka gazoz için yapılan "boykot" çağrısını protesto etmek amacıyla Uludağ Gazoz içti. Özdağ, "Uludağ Gazoz'u ile başlıyoruz güne. Hakikaten gazozların en güzeli Uludağ Gazoz'u, hem de bu günlerde" dedi.

Özdağ, gazozu içtikten sonra pazar yerine girerek yurttaşların sorunlarını dinledi.

"İşler geçen yıla göre daha zayıf"

Bir pazar esnafı, Özdağ'ın geçen yıla kıyasla işlerinin nasıl olduğunu sorması üzerine, "İşler geçen yıla göre daha zayıf" dedi.

"Nasıl halk zor durumdaysa, pazar esnafı da zor durumda"

Bir başka pazar esnafı ise Özdağ'a toptancı haline 5-6 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Özdağ, "Nasıl halk zor durumdaysa, pazar esnafı da zor durumda. Şimdi Antalya'da bir pazar yerindeyiz, her yerde gördüğümüz manzarayı burada görüyoruz. Beyefendi yılların esnafı ve hale 6 milyon liraya yakın borcu var. Sadece onun değil hemen herkesin borcu var hale. Halkın alım gücü yok. Esnaf doğru düzgün satış yapamıyor. Ürünler sürekli kalacak bir şey değil, bir kısmı da atılıyor. Türkiye, AK Parti tarafından çıkmazın içine sokulmuş durumda" dedi.

Özdağ'ın "Alışveriş için ne kadar para ayırdınız" sorusu üzerine yurttaş, cebindeki parayı çıkartarak "Bir kilo domates, bir kilo patates, bir kilo soğan alabilirim. Başka bir şey alamam" ifadelerini kullandı.

"Cebimiz delik geziyoruz"

Özdağ'a selam veren bir başka yurttaş ise ekonomik sıkıntılardan dert yanarak, "Cebimiz delik geziyoruz" dedi. Her hafta pazara geldiğini belirten emekli yurttaş da Özdağ'a ekonomik sorunlardan dert yandı.

"Çiftçilik bitmiş durumda"

Çiftçi olduğunu belirten bir pazar esnafı da vatandaşın alım gücü olmadığını belirterek "Vatandaş perişan" ifadesini kullandı. Aynı esnaf, "Biz bitmiş durumdayız. Çiftçilik bitmiş durumda. Çiftçilik yapacak durumda değiliz" diye konuştu.

Çiftçi olduğunu belirten bir başka yurttaş ise Özdağ'a girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti. Başka bir çiftçi pazar esnafı ise iktidar partisinden siyasilerin pazara gelmemesinden dert yandı.

"İktidar partisinin pazara gelmeye yüzü yok"

Özdağ, iktidar partisine mensup siyasilerin pazar yerlerine gelmemesine ilişkin şöyle konuştu:

"İktidar partisinin pazara gelmeye, halkın içine gelmeye yüzü yok. Çünkü bugün Türkiye'nin yaşamakta olduğu ekonomik buhranın en önemli nedeni iktidarın uygulamış olduğu kötü politikalardır. Bunun neticesinde en ağır şekilde yaşanan yerlerden bir tanesi pazar yerleri. Pazar yerlerinde alım gücü düşmüş. Vatandaş bir şey alamadan, pazardan torbasını dolduramadan ayrılıyor. Öte yandan pazarcı da hallere borçlu halde. Hemen hemen hale borcu olmayan pazarcı kalmamış durumda. Bu durum sürdürülebilir değil. Türk ekonomisinin küçüldüğünü, Türk tarımının küçüldüğünü, gözlerimizin önünde adeta eridiğini yaşıyoruz ve vatandaşın da öfkesini pazar yerinde keskinleşmiş şekilde her seferinde Türkiye'nin her yerinde görüyoruz."

"Ümit burada işte"

Pazarda alışveriş yapan genç bir yurttaşın gelecek kaygısı yaşadığını belirterek "Ümidimiz yok" demesi üzerine Özdağ, "Ümit burada işte" dedi.

Bir başka pazar esnafı da iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı sürece ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kızıl elma ülküsünü unutup unutmadığını sorması üzerine Özdağ, "Bu soruyu sorduğuna göre unutmuş olmalı" yanıtını verdi.