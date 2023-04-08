Uluslararası Göç Örgütü: 'Depremin İkinci Ayında Acil Durum ve İyileştirme Çalışmalarındaki Kilit Sektörlerin Finansmanında Yetersizlik Söz Konusu'

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), “Türkiye, depremlerin ikinci ayında yaşanan felaketin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Hükümetin geçtiğimiz hafta altı ili daha afet bölgesi ilan etmesinin ardından, sağlık da dahil olmak üzere acil durum ve iyileştirme çalışmalarındaki kilit sektörlerin finansmanında yetersizlik söz konusu” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), " Türkiye, depremlerin ikinci ayında yaşanan felaketin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Hükümetin geçtiğimiz hafta altı ili daha afet bölgesi ilan etmesinin ardından, sağlık da dahil olmak üzere acil durum ve iyileştirme çalışmalarındaki kilit sektörlerin finansmanında yetersizlik söz konusu" ifadelerine yer verdi.

IOM, Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ikinci ayında, sağlık alanı da dahil birçok alanda destek ihtiyacının devam ettiğini kaydetti.

IOM'nin 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, " Türkiye'deki topluluklar meydana gelen depremlerin ikinci ayında yaşanan felaketin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye Hükümeti'nin geçtiğimiz hafta altı ili daha afet bölgesi ilan etmesinin ardından, sağlık da dahil olmak üzere acil durum ve iyileştirme çalışmalarındaki kilit sektörlerin finansmanında yetersizlik söz konusu" denildi.

LEGASSE: ULUSLARARASI TOPLUM, TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİNE DESTEK VERİLMESİNE ÖNCELİK VERMELİDİR

IOM'nin Türkiye'deki Kıdemli Acil Durum Koordinatörü Martin Legasse ve doktor Sadık Çayan'ın değerlendirmelerinin de yer aldığı açıklama şöyle:

"Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Türkiye'deki Kıdemli Acil Durum Koordinatörü Martin Legasse, 'Tahminen 100 binden fazla insan yaralandığı ve sağlık tesisleri ve çalışanlarının büyük ölçüde etkilendiği bu süreçte, uluslararası toplum, uzun vadedeki iyileştirme çalışmalarında, Türkiye'nin sağlık sistemine destek verilmesine öncelik vermelidir' dedi.

Depremlerde trajik bir şekilde hayatını kaybedenler arasında tahminen 500 sağlık çalışanı bulunurken, çalışanların yüzlercesi yaralandı, binlercesi de evini kaybetti. IOM, Sağlık Bakanlığı'nın depremzedelere yönelik hizmetlerinin sürekliliğini kolaylaştırmak amacıyla sağlık çalışanları için geçici barınma çözümleri sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin desteğiyle, IOM şimdiye kadar 800 sağlık çalışanının barınması için çadır temini sağladı. Kuruluş, bu felaketten en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'a 56 konteyner sağlayarak bu desteği genişletecek.

'Türkiye'deki deprem sonrası destek çalışmalarının önemli bir parçası olan sağlık çalışanları, ilk müdahale ve uzun vadeli iyileşme ve refahın itici güçleri olarak gece gündüz çalışıyor. Birçok sağlık çalışanının kendisi de felaketten etkilenmesine rağmen kendi topluluklarındaki yardıma muhtaç insanların hayatlarını kurtarmayı her şeyin üstünde tuttu' şeklinde konuşan IOM'nin deprem bölgesindeki sağlık ekibinde önemli bir role sahip Dr. Sadık Çayan, 'Bu Dünya Sağlık Gününde, onları ve özverilerini kutlamamız gerekiyor' dedi.

IOM, temel sağlık hizmetlerine ek olarak, etkilenen topluluklara toplum temelli ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri verirken insani yardım camiası içinde hem merkezi düzeyde hem de sahada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile birlikte bu alandaki koordinasyona liderlik ediyor.

IOM Kıdemli Acil Durum Koordinatörü Legasse, 'İyileşme yalnızca yeniden yapılanma olarak görülmemeli, aynı zamanda bu felaketten etkilenenlere hayatlarını yeniden inşa etmeleri için psikolojik, sosyal ve ekonomik destek sağlama olarak görülmelidir' dedi.

"IOM'NİN SAĞLIK SEKTÖRÜ İÇİN YAPTIĞI TOPLAM 5,5 MİLYON ABD DOLARI TUTARINDAKİ ÇAĞRI, HENÜZ HEDEFİNE ULAŞMIŞ DEĞİL"

Şubat ayında IOM, Türkiye'nin güneydoğusundaki depremlerden etkilenen topluluklara yardım etmek için 110 milyon ABD doları tutarında çağrıda bulundu. Barınma ve gıda dışı ürün sektörü, milyonlarca insanı barındırmaya yönelik acil ihtiyacın bir sonucu olarak uluslararası toplumdan cömert destek alırken, IOM'nin sağlık sektörü için yaptığı toplam 5,5 milyon ABD doları tutarındaki çağrı, henüz hedefine ulaşmış değil. Acil fonlara ihtiyaç duyulduğu için IOM, uluslararası toplumu çok sektörlü operasyonlarını desteklemeye çağırıyor."

FOTOĞRAF: IOM